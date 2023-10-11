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        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız" diyen Erdoğan, "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır" ifadelerini kullandı. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara değinen Erdoğan, "İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların katledilmelerini asla kabul etmiyoruz" dedi. "Tarafları itidale çağırıyoruz" diyen Erdoğan, "Savaşın da bir ahlakı var. Çatışmalarda bu ilke açıkla ihlal ediliyor" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "Milletimizin takdiri ile 14 Mayıs Seçimleri'nde AK Parti listelerinden milletvekili seçilen siz değerli kardeşlerimi tekrar gönülden tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam tavır tarihe nakş olunmuştur. Bu vesile ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'mızdaki tüm ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

        "KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

        Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır.

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        Milletin asil evlatlarını aşağılayarak iktidara geleceğini sananlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Millete saygısı olmayan kendisi de saygıyı hak etmez. Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını, yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz.

        "SUÇU KENDİNDE ARAMAYIP MİLLETE ATIYORLAR"

        Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasip alamayanlar suçu kendinde aramayıp millete atıyor. Bu süreçte kimse hiçbir partiye ve adaya tıpış tıpış oy vermek zorunda olmadığını göstermiştir. Milleti aşağılayarak iktidara geleceğini düşünenler hüsrana uğradı.

        "KOLTUKLARINI KORUMAKTAN BAŞKA DERTLERİ YOK"

        İnşallah 2024 seçimlerine yeni MKYK ile hazırlanacağız. Mevcut belediyelerimizi daha güçlü olarak elde tutmak ve İstanbul ve Ankara'yı daha güçlü bir belediyecilik ile tanıştırmak için durmak duraksamak yok. Unutmayın bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanları ve iftiraları ile doldurulacaktır.

        Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Bugün de koltuklarını ve siyasi ikballerini korumaktan başka bir dertleri yok.

        Rahmetli Menderes ülke ve millet için ne yaptıysa bunlara rağmen yaptı. Biz de kalkınma adımlarımızı hep bunlara rağmen gerçekleştirdik. Önümüzdeki seçimlerde her şeyi olması gerektiği gibi yaparak sürprizi onlara yaşatmak istiyoruz.

        ENFLASYONLA MÜCADELE AÇIKLAMASI

        Çok geniş bir alanda sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Bunun için polemiklerden uzak duruyoruz. Son dönemde insanımızın canını en çok yakan hiç şüphesiz hayat pahalılığıdır. Enflasyondaki yüksek oranlı artışlar tüm dünyanın sorunudur. Yeni yol ve yöntemlerle enflasyonun ve yol açtığı sorunların üstesinden gelecek bir program hazırlıyoruz.

        "YENİ DÜZENLEMEYİ YILBAŞINDA YAPACAĞIZ"

        Emeklilerimizin yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesini kararlaştırdık. Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin ücretlerinde yeni düzenlemeyi yılbaşında ayrıca yapacağız.

        "YERİNDE DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR"

        Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm devam ediyor. Bir an önce deprem bölgesindeki evler de tamamlanacak.

        "TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

        Irak ve Suriye unsurlarımızı taciz eden teröristlere nefes aldırmıyoruz. Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz. Gerektiğinde kara unsurlarıyla tepelerindeyiz.

        HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

        İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların katledilmelerini asla kabul etmiyoruz. Savaşın da bir ahlakı var. Çatışmalarda bu ilke açıkla ihlal ediliyor.

        "BU SAVAŞ DEĞİL KATLİAMDIR"

        Bu savaş değil katliamdır. İsrail devlet gibi örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele göreceğini unutmamalıdır. Sivil insanları öldürmek bir örgüt refleksidir. İsrail-Filistin arasındaki çatışmada sivillere yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Mesele dünyanın haysiyet sorunudur. BM ve diğer kuruluşlar Filistin halkını tek başına bırakmıştır. İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır.

        "TARAFLARI İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ"

        Tarafları itidale çağırıyoruz. Bölgedeki savaşın bir an önce durmasını istiyoruz. Türkiye olarak arabuluculuk ve hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bölgeye barış ve huzur ancak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve bu devletin tüm dünya tarafından tanınması ile gelir."

        TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Erdoğan, "Kapımız herkese açık" ifadelerinin İYİ Parti'ye yönelik olup olmadığı sorusu için, "Kapımız herkese açık, İYİ Parti de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı için de "Sisi ile görüşmemde gündeme geldi, orayı da bombaladılar" ifadelerini kullandı.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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