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        Haberler Magazin Haluk Akakçe'ye veda: “Sanat adına büyük bir kayıp” - Haluk Akakçe kimdir, neden ve ne zaman öldü, mesleği neydi? - Magazin haberleri

        Haluk Akakçe'ye veda

        Akciğer kanseri nedeniyle hayatını 53 yaşında kaybeden Haluk Akakçe için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:51
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        Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe, önceki gün 53 yaşında hayata veda etmişti.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Haluk Akakçe için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlendi. Törene, Akakçe’nin ailesinin yanı sıra meslektaşları ve ünlüler katıldı.

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        Haluk Akakçe’nin çalışmaları ışığında çağdaş sanata olan katkılarından söz edilirken hayata veda etmesinin sanat için büyük bir kayıp olduğu dile getirildi.

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        Haluk Akakçe, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

        Fotoğraflar: HT Magazin

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        #Haluk Akakçe
        #Haluk Akakçe cenaze
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