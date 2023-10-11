Haluk Akakçe'ye veda
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını 53 yaşında kaybeden Haluk Akakçe için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören çağdaş sanatın dünyadaki en önemli temsilcilerinden Haluk Akakçe, önceki gün 53 yaşında hayata veda etmişti.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Haluk Akakçe için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlendi. Törene, Akakçe’nin ailesinin yanı sıra meslektaşları ve ünlüler katıldı.
Haluk Akakçe’nin çalışmaları ışığında çağdaş sanata olan katkılarından söz edilirken hayata veda etmesinin sanat için büyük bir kayıp olduğu dile getirildi.
Haluk Akakçe, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Fotoğraflar: HT Magazin