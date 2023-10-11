Mauro Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve ardından gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin bonservisi alınmıştı. Yeni sezona da etkili bir performansla başlayan Arjantinli yıldıza henüz sezonun başında İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
2022-2023 sezonunda Fransız devi PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Icardi ilk sezonunda gösterdiği performansla adeta taraftarın sevgilisi oldu.
Sarı-kırmızılılara katıldığı ilk sezon 26 maçta 23 gol 8 asist yapan Icardı kiralık sözleşmesinin bitmesiyle PSG'ye geri döndü.
Yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu tekrardan Galatasaray'a katılan yıldız futbolcunun bu sefer bonservisi alındı.
Yeni sezona da müthiş bir başlangıç yapan Icardi'ye henüz sezonun başında İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı.
İspanyol basınından elgoldigital'in haberine göre, Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.
Aynı haberde, Borja Iglesias'in satılması durumunda yerinin Icardi ile doldurulacağına yer verildi.
Icardi'nin Galatasaray'daki performansının Real Betis tarafından tüm sezon takip edileceği de haberde belirtildi.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol 2 asist yaptı.