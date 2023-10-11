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"ÇOK KIZGINDIM"

"Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğradım. Son üç maçtır yedek kulübesindeyim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında ilk 11'de olmak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu."