Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler: Oynamıyorsam ne yapacağım?
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulundu. Son dönemde yedek kalan futbolcu bu durum hakkında önemli sözler söyledi. İşte Nelsson'un açıklamaları...
2021-2022 sezonunda Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson son 2 sezondur takımın değişilmez stoperiydi. Bu sezona da 11'de başlayan Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'ın çıktığı son karşılaşmalarda yedek kaldı.
Milli takım mücadeleleri için ülkesi Danimarka'ya giden Nelsson, flaş açıklamalarda bulundu.
"ÇOK KIZGINDIM"
"Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğradım. Son üç maçtır yedek kulübesindeyim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında ilk 11'de olmak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu."
"OYNAMAZSAM NE YAPACAĞIM?"
"Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."
"SÖZLEŞME UZATMAYACAĞIMI İLETTİM"
"Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Son milli takım kampından sonra sözleşme uzatmayacağımı ilettim. Görüşmeler vardı ve neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz daha düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl var ve 1 yıl daha uzatmak istemedim."
"Sözleşme uzatmadığın için mi yedek bırakıldın?"
Victor Nelsson: "Bilmiyorum. Bu teknik direktör Okan Buruk ve üst düzey yöneticilere sormanız gereken bir soru. Okan Buruk, takımdan sorumlu. Maçları kazanmak için en iyi oyuncularını yedek bırakabiliyor."
"KIZGIN VE HIRSLI GELDİM"
"Şu anda Galatasaray'dayım ve bundan dolayı mutluyum. Bir süredir yedek kulübesindeyim ve şimdi ilk 11'e geri dönmek için çabalamam gerekiyor. Sinirliyim. Yedek kalmaktan nefret ediyorum. Özellikle de Manchester United maçında yedek kalmak... Bu yüzden bu milli takım kampına kızgın ve hırslı geldim."