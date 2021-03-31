AA

Navalny, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Vladimir bölgesindeki Pokrov hapishanesinde kendisine tıbbi yardım yapılmadığını öne sürdü.

Doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalny, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade etti. Navalny, sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu aktardı.

Hükümlülerin açlık grevinden başka yolu olmadığını savunan Navalny, "Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum." ifadelerini kullandı.

NAVALNY'IN ZEHİRLENMESİ

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalny'ın uçuş esnasında zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalny, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Tedavi gördükten sonra Aleksey Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.

Navalny, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi, Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği hapis cezasını da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),16 Şubat'ta Navalny'ın derhal serbest bırakılması için Rusya’ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti. Kremlin ise AİHM’in kararının yasa dışı olduğunu savunmuştu.