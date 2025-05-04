Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Hapishaneden kaçtı sandılar, nezarethanede çıktı | Dış Haberler

        Hapishaneden kaçtı sandılar, nezarethanede çıktı

        ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede, firar ettiği sanılan ve 12 saat boyunca acil durum halinde aranan mahkumun, adliye nezarethanesinde unutulduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 22:28 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hapishaneden kaçtı sandılar, nezarethanede çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD yerel basınında çıkan haberlere göre, Georgia eyaletindeki hapishane yetkilileri, sayım sırasında 1984'te cinayetten hüküm giyen Julian Brooks Deloach isimli mahkumun hücresinde olmadığını fark etti.

        Hapishanede acil durum ilan eden yetkililer, tüm kapıları kilitleyerek mahkumu aramaya başladı. Hapishanedeki bütün hücreleri arayan yetkililer, kamera kayıtlarını incelemeye karar verdi.

        Yetkililer, firari olduğu zannedilen mahkumun adliye nezarethanesinde unutulduğunu ve mahkumun 12 saat boyunca orada beklediğini fark etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        "Türkiye’de havalar ısınmaya hazırlanıyor"
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"