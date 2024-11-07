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        Haberler Bilgi Ekonomi Harç pulu kalkıyor mu, neden kalkıyor? Harç pulu düzenlemesi ne zaman başlayacak, önceden alınan harç pulları ne olacak?

        Basılı harç pulu dönemi bitiyor! Yeni harç pulu düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

        Yurt dışına çıkarken alınması zorunlu olan harç pulu için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre; artık fiziki harç pulu kullanılmayacak, bunun yerine harç pulu alımı elektronik ortamda yapılacak. Karar, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında alındı. Peki, yeni harç pulu düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:35
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        1

        Kâğıt tasarrufu sağlamak amacıyla yurt dışı basılı harç pulu kaldırılıyor. Bunun yerine, yurt dışına çıkan vatandaşlar elektronik ortamda ödeme yaparak harç pulu alacak. Önceden alınan basılı harç pulları bir süre daha geçerli olarak sayılacak ancak 2025 yılında basılı harç pulu tarih olacak. Peki, basılı harç pulu ne zaman kalkıyor, yeni düzenleme ne zamandan itibaren geçerli olacak?

        2

        FİZİKİ HARÇ PULU KALKIYOR MU, NEDEN KALDIRILIYOR?

        Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak, kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlandı.

        3

        FİZİKİ YURT DIŞI HARÇ PULU NE ZAMAN KALKIYOR?

        Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, “yurt dışına çıkış harç pulu” ile ödenmesi usulü kaldırılacak.

        4

        DAHA ÖNCE ALINAN HARÇ PULLARI NE OLACAK?

        2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

        5

        YENİ HARÇ PULU SİSTEMİ NASIL OLACAK?

        Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı yatırılabiliyor.

        Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

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