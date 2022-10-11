Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz oyuncuları kimler?

Televizyonda günün en çarpıcı yapımlarından biri olan Hareket Sekiz filmi, bu akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ali Sunal, Onur Atilla ve Sarp Bozkurt'un başrollerini paylaştığı filme dair ayrıntıları derledik...

Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz oyuncuları kimler?

Bu akşam saat 20:00'de Fox TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Hareket Sekiz filmi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2019 yılında gösterime giren Hareket Sekiz filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

HAREKET SEKİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’nun üstlendiği “Hareket Sekiz” filminin oyuncuları arasında Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel’in yer alıyor.

HAREKET SEKİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır.

Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yayın saati değişti mi, hangi kanalda?
TELEVİZYON Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor?
'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde Zuhal gelinden oklavalı sözlü!
TELEVİZYON Zuhal gelinden oklavalı sözlü!
Japonyalı Yumiko Müge Anlı'da! Nişanlısı dolandır mı, Japonyalı Yumiko olayı nedir?
TELEVİZYON Japonyalı Yumiko Müge Anlı'da!
'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de! İşte bu haftaki konukları
TELEVİZYON İşte yarın akşamki konukları 
Yasak Elma son bölüm izle full HD! FOX TV ile Yasak Elma 150. bölüm izle tek parça ve kesintisiz
TELEVİZYON Yasak Elma 150. bölüm yayında!
Teşkilat 50. bölüm full izle! TRT 1 ile Teşkilat son bölüm tek parça, full ve kesintisiz izle!
TELEVİZYON Teşkilat 50. bölüm yayınlandı!
Andropoz dizisi nerede çekildi, hangi şehirde ve ilçede çekildi? Netflix'in yeni dizisi Andropoz oyuncuları, konusu, çekim yerleri ve mekanları
TELEVİZYON Andropoz dizisi nerede çekildi?
Açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları: 10 Ekim 2022: Dün akşam reytinglerde hangi yapım birinci, kaçıncı oldu? AB ve total reyting sıralaması
TELEVİZYON Reyting sonuçları açıklanıyor!
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti' çok yakında
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye sürpriz oyuncu
TELEVİZYON Yeni tanıtım yayınlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.