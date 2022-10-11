Bu akşam saat 20:00'de Fox TV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Hareket Sekiz filmi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2019 yılında gösterime giren Hareket Sekiz filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

HAREKET SEKİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’nun üstlendiği “Hareket Sekiz” filminin oyuncuları arasında Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel’in yer alıyor.

HAREKET SEKİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır.

Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir