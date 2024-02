Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, 27 Şubat Salı günü saat 20:00’de 5 farklı çağdaş dans performansına ev sahipliği yapacak.

Sanatseverlere güncel çağdaş dans yapıtlarını, yeni koreograflar ve dans yeteneklerini keşfetme imkanı veren “Harekete Alan Aç” gösterisinde “How Now Becomes Then”, “Way No Way”, “Kim Ki?”, “Sightless” ve “Avuçların İçinde” dans yapıtları sırasıyla genç yetenekler tarafından sahnelenecek.

70 kişinin katılabileceği etkinlik ücretsiz.

Performanslar:

“HOW NOW BECOMES THEN” Koreografi, dans: Şiva Canbazoğlu, İlayda Evgin Müzik: We Parade! Süre: 10 dakika

“WAY NO WAY” Koreografi: Elif Fırat Dansçı: Batuhan Daştan Müzik: Vivaldi-Winter Süre: 10 dakika