Harrison Ford’un en iyi 10 filmi

4 Şurada Paylaş!







BLADE RUNNER (1982) Philip K. Dick'in romanından uyarlanan film, insan ve insanın kendi suretinden ürettiği androidler arasındaki farkların ya da farksızlıkların keşfine çıkıyor. İleri teknoloji şirketlerinin "tanrı" rolünü oynamaya kalktığı bir dünyada, varoluşunu sorgulayan isyankâr androidlerin yanı sıra insan olduklarını sanan sahte hafızalı androidler de var. Ridley Scott'un melankolik bir kara film lezzetinde çektiği film, karanlık gelecek tasarımıyla bilimkurgu sinemasını derinden etkilemişti. 'Star Wars' ve 'Indiana Jones' serilerinde klasik kahramanı oynayan Harrison Ford'un, filmin öyküsü ve oynadığı Deckard karakteriyle arası pek barışmamıştı. Ama aradan geçen yıllardan sonra devam filminde rol almaktan geri durmadı.





5 Şurada Paylaş!







TANIK (1985)

(Witness) Babasını yeni kaybetmiş Samuel (Lukas Haas), annesi Rachel (Kelly McGillis) ile beraber teyzesine gitmek için tren beklerken istasyonun tuvaletinde bir cinayete tanık olur. Öldürülen kişi gizli polis olduğu için hassas bir vakadır. Cinayeti araştırmak üzere görevlendirilen Detektif John Book (Harrison Ford), Amish toplumundan gelen Samuel'den aldığı bilgi doğrultusunda olayın polis teşkilatının içine kadar uzandığını fark eder. Bir noktadan sonra sadece Samuel ve annesi için değil Dedektif Book için de tehlikeli bir süreç başlar. Girdiği çatışmada yaralanan Book, Samuel ve annesiyle birlikte Amish toplumunun içinde gizlenir… 6 dalda Oscar'a aday olan ve görüntü ile senaryo dallarında ödülü kazanan 'Witness', Harrison Ford'un en iyi performanslarından biri olarak kabul edilir. Peter Weir'in yönettiği filmin Ford'a, meslek hayatındaki ilk Oscar adaylığını getirdiğini belirtelim.



