'Harry Potter' ekibinden acı haber: Stuart Craig hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca çok sayıda Oscar ödülü kazanan yapım tasarımcısı Stuart Craig, yaşamını yitirdi. Parkinson hastalığıyla mücadele eden ölümünü ailesi duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Sevgiyle bağlı olduğumuz eşimiz ve babamız, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda nezaketiyle de tanınıyordu. Hayatına dokunduğu pek çok insanın hatırlanması bizi duygulandırıyor. O, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullanıldı.

Stuart Craig, kariyeri boyunca üç Oscar ödülü kazandı. 16 kez de BAFTA ödülüne aday gösterilip, üç kez kazanmıştı.