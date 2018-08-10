Hartlepool United - Ebbsfleet United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Hartlepool United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ebbsfleet United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 2 puanlı Hartlepool United 12. sırada bulunuyor, Ebbsfleet United 1 puana sahip ve 18. sırada. Hartlepool United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Ebbsfleet United son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 362. İddaa'da Hartlepool United kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Ebbsfleet United kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hartlepool United son hafta oynanan Boreham Wood maçında 0-0 berabere kaldı.

Ebbsfleet United ise Leyton Orient karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hartlepool United, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Ebbsfleet United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ebbsfleet United, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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