Hasan Arat: Kupa finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynansın!"

Beşiktaş Kulübü Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurulu, yapıldı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp genel sekreteri Cem Sezgin'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen başkan Hasan Arat, Beşiktaş Kulübünün tarihinde ilk kez stadyumda genel kurul yapıldığını belirterek, "(Yeni tüzüğü okumadım ama şöyle...) diye başlayan sözleri üzülerek izliyoruz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi görmek istemeyenler var. Bu değişikliklerin Beşiktaş'a faydası olacaktır. Beşiktaş halkın takımıdır, genel kurul ne derse o olur. 3 Aralık'ta emaneti almaya nasıl geldiysek bu emaneti gelecek nesillere bırakacağız. Bu tüzük değişikliği tamamlandığında sokakta gururla dolaşacaksınız. Bu değişiklikler başka kulüplere örnek alacaktır." dedi.

REKLAM Beşiktaş'taki sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Arat, "Tüm değişikliklerden önce kaos gelir. Biz bir kaosta seçime gittik. Hala sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bu yönetimin tüzüğü değildir. Yönetim bazı maddeleri tüzük kuruluna sunmuştur. Bu tüzük taslağı 17 Nisan'da ilana çıktı. Bu tüzük Beşiktaş'ın halk içinde büyümesini sağlayacaktır. Üniversiteli gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız yeni doğan bebekler için Beşiktaş üyeliğinde avantajlar gelmektedir. Şehit aileleri, gaziler, olimpik ve paralimpik sporcular için üyelikte kolaylıklar gelmektedir. Örneğin Nesrin Baş, Paris'e katılınca otomatik üye olacaktır. 10 Aralık 2016'daki şehitlerimizden Beşiktaş'a üye olmak isteyen otomatik üye olacaktır." diye konuştu. Çeşitli oylamaların ve işlemlerin elektronik ortamda yapılacağını kaydeden Arat, "Beşiktaş dijital aplikasyon çalışmaları sonuca ulaşmak üzere. Haziranda lansmanını yapacağız. Eğer genel kurul onaylarsa elektronik ortamda oylamaya katılabilecek. Birçok işi elektronik ortamda yapmak mümkün olabilecektir. Daha iyiye gitmek için iyiden vazgeçmekten korkmayacağız. Beşiktaş gelecek yıllarda benzer yeniliklere ayak uydurmak için değişiklikler yapacaktır. Değişim kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu. Arat, tüzük taslağını inceleyerek gerekli değişiklikleri yaptıkları için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve devlet kademesindeki ilgililere teşekkür etti.

"BU TÜZÜK TARİHİMİZDE İLK KEZ YÖNETİMDE KEYFİLİĞE ESASTAN SON VERMEKTEDİR" Beşiktaş'ın gayrimenkullerini tekrar devralacağına dikkati çeken Arat, şunları kaydetti: REKLAM "Bu tüzük, tarihimizde ilk kez yönetimde keyfiliğe esastan son vermektedir. Yönetim kurulu başkanı tek imzayla her şeye imza atabiliyordu. 'Böyle şey olmaz' dedik, kurula özellikle bildirdik ve iki imza şartı olması gerektiğini söyledik. Bir başkan tek başına Beşiktaş'ın en kritik davalarından birinin ibralaşmasına hukuki gerekçeler olmadan imza atamazdı, attılar. Kimse kendi isteğiyle bu imzayı atamayacak. Yine tüzüğümüzde Akaretler'i 2044'e kadar, Fulya'yı 25 yıllığına kiralıyorlardı. Kiralanan binamızın bize geri teslimini istedik. Hüseyin Yücel ve hukuk kurulumuz, geri adım atmadı ve tahliye davası açtık. Tahliye davasında çok kuvvetli bir yere geldik. 'Yönetim kurulu 10 yıldan fazla kiralama yapamaz' diyoruz bu tüzükte. Fulya'da Aşçıoğlu'na tahliye davası açtık. Binanın üzerindeki Aşçıoğlu yazısı tamamen kalktı. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak, haksızlığa son verecek. Sayın Aşçıoğlu son derece duyarlı bu konuda. Kira artırımı istemiyoruz, 'binayı komple Beşiktaş'a devredeceksiniz' diyoruz, o da anlayışla karşılıyor. Beşiktaş Fulya meselesindeki en önemli adımlardan biri çözülecek. Sorunlarımız çok büyük. Beşiktaş Belediye Başkanı'yla konuştum, yarın 1903 Mehmet Üstünkaya tesislerini boşaltıyor. Ekrem İmamoğlu'yla konuştuk, Çilekli'yi devralacağız. Bunların hepsini tek tek yapacağız. Uzun süreli kiralamalarda 5 yılda bir yeniden değerleme şartı getiriliyor, denetimin gücü arttırılıyor."

"5 BİN 700'ÜN ÜZERİNDE ÜYE FARKLI ŞEKİLDE KAYDEDİLMİŞ" Her kurula minimum 2 kadın üye şartı getirdiklerini hatırlatan Arat, "Yeni üye referansı 35'e yükseltiliyor artık sahte imza atılmasın diye. Denetim kurulunun sunduğu raporda 5700'ün üzerinde üye farklı şekilde kaydedilmiş. Hepsi tespit edildi. Disiplin kurulu gerekli işleri yapacak. Bu kulüpten elinizi çekin. Beşiktaş'ta bu tip hakimiyet bitmiştir. Artık kimse gruplardan medet ummasın." ifadelerini kullandı. HASAN ARAT'TAN DURSUN ÖZBEK'E YANIT Hasan Arat, "Biz burada çalışırken bazı haddini aşan açıklamalar olmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, hayır hasenat işlerinde tavsiye verebileceğiniz en son kulüptür. Benim camiam daha ilk günden yola çıkmış, yardımlarını yüklemiş, çadırlarını kurmuş, çorba ısıtmış, gece evleri beklemiş, her türlü fedakarlığı bizim evlatlarımız yapmıştır. Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş'a dilini uzatanlar, çok ağır taşın altında kalırlar. Dikkat etsinler! Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını yanağını okşamıştır. Kendi yanağını okşatmamıştır." dedi. REKLAM Hasan Arat, sözlerini "Sayın Başkan (Dursun Özbek) seçim telaşına fazla kapmıştır. Bu tip camialar söylemlerine çok dikkat etmek zorundadır. Hayır ve hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken çok dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Herkes buna şahit, deprem olduğu anda Beşiktaşlılar bölgeye anında gitmiştir. Kamyonlar buradan kalkmıştır 3 kulüp flamasıyla birlikte. Burada o gün öyle, bugün böyle hareket edilmez. Bunlar yanlıştır. Camialara nifak sokmaktır. Bu tip camiaların liderleri bu işlere çok dikkat etmelidirler. Beşiktaş, Hatay'a aynı sabah tüm unsurlarıyla intikal etmiş, çadırları kurmuş, çorbaları pişirmiş, her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuştur. İlgisini eksiltmemiştir. Üzülerek, sıkılarak izliyorum. Bu olmadı. Bu yakışmadı. Hele hele camiamızı sakın bu şekilde ağzınıza almayın. Üzülürsünüz. İkinci kez söylüyorum. Dikkat etsinler. Biz gidip burada çocukların yanaklarını okşadık, başlarını sevdik, yardım ettik ama biz yanak okşatmadık. O yüzden herkes dikkat etsin." sözlerini sarf etti.