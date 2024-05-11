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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!

        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!

        Konya'da, seyir halindeki minibüse düzenlenen, 22 yaşındaki Remzi Özgün'ün öldüğü, 19 yaşındaki kardeşi Ali Özgün'ün ise yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren B.G. ve arkadaşı H.G., polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin ilk ifadesinde Özgün kardeşlerle 20 gün önce düğünde kız meselesi nedeniyle tartıştıklarını, konuşmak için buluşma kararı aldıklarını, buluşma noktasında da tüfekle ateş açtıklarını söyledikleri belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:52
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        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
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        Konya'da olay, dün saat 21.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Taştepe Sokak’ta meydana geldi. Ali Özgün yönetimindeki minibüs seyir halindeyken, tüfekle ateş açıldı.

        BİRİ BOYNUNDAN DİĞERİ SIRTINDAN VURULDU

        Hayatını kaybeden Remzi Özgün, 22 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Remzi Özgün, 22 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre boynundan vurulan Ali Özgün'un (19) kontrolünü yitirdiği minibüs, mezarlık duvarına çarptı. Saldırıda, Özgün’ün yanındaki ağabeyi Remzi Özgün de sırtından yaralandı.

        İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kardeş çevredekilerin yardımıyla yakındaki Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        REMZİ ÖZGÜN HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Özgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Saldırı haberini alan Özgün kardeşlerin yakınları hastaneye akın etti. Bunun üzerine hastane önünde çevik kuvvet polisi tarafından önlem alındı.

        ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların içinde bulunduğu aracı belirledi. Aracın plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin B.G. ve H.G. olduğunu saptadı. Ardından adreslerine düzenlenen operasyonla 2 kişi gözaltına aldı.

        DÜĞÜNDE KAVGA ETMİŞLER

        Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Özgün kardeşlerle 20 gün önce bir düğünde kız meselesi nedeniyle tartıştıkları, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu, konuşmak için buluşma kararı aldıkları ve buluşma noktasında da tüfekle ateş açtıklarını söyledikleri ifade edildi.

        Remzi Özgün'ün cenazesi bugün Karatay ilçesinde toprağa verildi. Ali Özgün'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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