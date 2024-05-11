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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre'yi vahşice öldürüldü

        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!

        Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre A., sipariş götürdüğü sokakta 17 yaşındaki E.Ö.'nün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısının 6 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkaran üniversite öğrencimizin hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:07
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        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
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        Balıkesir'de siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan üniversiteli Ata Emre A'ya (20) E.Ö. (17), Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

        10 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun bazı yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Ata Emre A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÜNİVERSİTELİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

        Balıkesir Üniversitesinde turizm ve otelcilik programı öğrencisi olup ailesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan gencin cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan E.Ö. ile onu sakladığı belirlenen babası O.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

        6 SUÇ KAYDININ OLDUĞU AÇIKLANDI

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö'nün kasten yaralama, tehdit gibi olaylardan 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

        VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkaran üniversite öğrencimizin hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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