Balıkesir'de siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan üniversiteli Ata Emre A'ya (20) E.Ö. (17), Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

10 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun bazı yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Ata Emre A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.