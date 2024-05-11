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        Haberler Spor Futbol 1. Lig CANLI | 1. Lig'de play-off ve küme düşen son takım belli oluyor! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de play-off ve küme düşen son takım belli oluyor!

        Trendyol 1. Lig'de normal sezon tamamlanıyor. Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde play-off'a kalacak son takım ve lige veda edecek üçüncü ekip belli olacak. Sakaryaspor, Bodrum FK, Çorum FK ve Kocaelispor'dan biri, ligi üçüncü sırada bitirecek ve doğrudan play-off finaline yükselecek. Ligde son haftaya ellişer puanla giren Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan biri ise play-off'a kalacak. Giresunspor ve Altay'dan sonra lige veda edecek son ekip ise 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 36 puanı bulunan Adanaspor veya 37 puanlı Tuzlaspor'dan biri olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:47
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        1. Lig'de son hafta heyecanı!
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        Trendyol 1. Lig'de son hafta müsabakaları bugünkü 7 müsabakanın ardından direkt play-off finaline yükselecek ekibin yanı sıra play-off'a kalacak son takım ve lige veda edecek 3. ekip belli olacak.

        Eyüpspor ve Göztepe'nin doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde play-off oynamayı garantileyen 57 puanlı 3. sıradaki Sakaryaspor, 56'şar puana sahip Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK ve 55 puanlı Kocaelispor'dan biri ligi üçüncü bitirecek. Sıralamada 3. sırada yer alacak ekip, doğrudan adını play-off finaline yazdıracak.

        PLAY-OFF'A SON TAKIM İÇİN ÜÇ ADAY

        Ligde son haftaya ellişer puanla giren Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan biri play-off'a kalacak. Teksüt Bandırmaspor'un Adanaspor'a, Gençlerbirliği'nin Tuzlaspor'a konuk olacağı son haftada Boluspor da Ahlatcı Çorum FK'yi ağırlayacak.

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        Bu 3 takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde Teksüt Bandırmaspor adını play-off'a yazdıracak. Olası iki takımın puan eşitliklerinde ise Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin önünde, Boluspor'un gerisinde yer alacak.

        Gençlerbirliği ile Boluspor'un puan eşitliği halinde de Gençlerbirliği, Boluspor'u geride bırakacak.

        DÜŞMEME MÜCADELESİ

        Ligde 3 takım son haftaya düşme ihtimaliyle girdi. Bitexen Giresunspor ve Altay'dan sonra lige veda edecek son ekip 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 36 puanı bulunan Adanaspor veya 37 puanlı Tuzlaspor'dan biri olacak.

        Son haftada, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Manisa FK'yi; Adanaspor, Teksüt Bandırmaspor'u ve Tuzlaspor da Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

        Bu maçların ardından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor'un puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. Adanaspor ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un aynı puanda olması durumunda ise Şanlıurfa ekibi rakibini geride bırakacak.

        Adanaspor ile Tuzlaspor'un puan eşitliğinde de sıralamayı genel averaj belirleyecek.

        Son hafta öncesinde ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un "-7", Adanaspor'un "-18" ve Tuzlaspor'un "-12" averajı bulunuyor.

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