1. Lig'de play-off ve küme düşen son takım belli oluyor! Trendyol 1. Lig'de normal sezon tamamlanıyor. Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde play-off'a kalacak son takım ve lige veda edecek üçüncü ekip belli olacak. Sakaryaspor, Bodrum FK, Çorum FK ve Kocaelispor'dan biri, ligi üçüncü sırada bitirecek ve doğrudan play-off finaline yükselecek. Ligde son haftaya ellişer puanla giren Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan biri ise play-off'a kalacak. Giresunspor ve Altay'dan sonra lige veda edecek son ekip ise 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 36 puanı bulunan Adanaspor veya 37 puanlı Tuzlaspor'dan biri olacak

Anadolu Ajansı Giriş: 11.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:47 facebook

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