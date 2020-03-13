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Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla Hasankeyf'te doğa ve su sporları merkezi olması için bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Türkiye Dağcılık Federasyonu Tırmanış Kurulu Başkanı Abdurrahim Ekin, yakın geçmişte yaptıkları Hasankeyf çalışmasına değinerek, Hasankeyf'in trekking sporu için oldukça elverişli olduğu söyledi. Hasankeyf'te onlarca gezi güzergahının oluşturulabileceği bilgisini veren Ekin, aynı zamanda Hasankeyf'te kaya tırmanışı sporunun da rahatlıkça yapılabileceğini dile getirdi. Ekin, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hasankeyf'te yapılacak olan tüm doğa yürüyüşü ve tırmanışlar için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Anatolya Spor Kulübü Yöneticisi Adnan Yıldırım ise, Hasankeyf'in yeni oluşan göl aynasının kanoculuk sporuna oldukça elverişli olduğunu belirterek, yakın zamanda yeni oluşacak olan güzergahlarda kanoculuk ve diğer su üstü eğlence araçlarının rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti. Aynı zamanda suyun berraklaşması ile birlikte açık yüzme yarışları ve dalış sporunun da faaliyete girebileceğini vurguladı.

Ninova Paraşütçülük Kulübü pilotlarından olan Eyüp Gürbüz de, yamaç paraşütü sporunun Hasankeyf için oldukça önemli olduğunu belirterek, gerçekleşecek uçuşların Hasankeyf için sonraki dönemlerde ticari faaliyete dönüştürülerek Hasankeyf halkı için bir alternatif turizm dalı olacağından söz etti. Aynı zamanda yamaç paraşütü için atlayış alanları ve iniş noktaları konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.