Hasılat % 202 arttı

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un hafta sonundaki yüksek gişesi sinema salonu işletmecilerinin yüzünü güldürdü.
Aynı film sayısına sahip bir önceki haftaya oranla izleyici sayısı % 198 arttı.
İzleyici Sayıları
10 - 12 Aralık... 397.956
17 - 19 Aralık... 1.185.982
Hasılat ise bir önceki haftaya oranla % 202.7 arttı.
Hasılat
10 - 12 Aralık... 9.931.271 TL
17 - 19 Aralık... 30.066.720 TL
Hafta sonunda en çok izlenen 5 film şöyle;
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Açılış)
Hafta Sonu... 934.599
Aykut Enişte 2 (3. Hafta)
Hafta Sonu... 78.429
Toplam... 535.566
Dayı: Bir Adamın Hikâyesi (2. Hafta)
Hafta Sonu... 71.843
Toplam... 258.043
Maşa ile Koca Ayı 4 (Açılış)
Hafta Sonu... 38.029
Enkanto: Sihirli Dünya (4. Hafta)
Hafta Sonu.... 33.075
Toplam... 253.032
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