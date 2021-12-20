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Hasılatı % 202 artırdı

Gişelere 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok' etkisi. Filmin hafta sonunda gördüğü ilgi, izleyici sayısında bir önceki haftaya oranla % 198, hasılatta ise % 202'lik artış sağladı

Hasılatı % 202 artırdı
Hasılat % 202 arttı
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HABERTURK.COM

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un hafta sonundaki yüksek gişesi sinema salonu işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

Aynı film sayısına sahip bir önceki haftaya oranla izleyici sayısı % 198 arttı.

İzleyici Sayıları
10 - 12 Aralık... 397.956
17 - 19 Aralık... 1.185.982

Hasılat ise bir önceki haftaya oranla % 202.7 arttı.

Hasılat
10 - 12 Aralık... 9.931.271 TL
17 - 19 Aralık... 30.066.720 TL

Hafta sonunda en çok izlenen 5 film şöyle;

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Açılış)
Hafta Sonu... 934.599

Aykut Enişte 2 (3. Hafta)
Hafta Sonu... 78.429
Toplam... 535.566

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi (2. Hafta)
Hafta Sonu... 71.843
Toplam... 258.043

Maşa ile Koca Ayı 4 (Açılış)
Hafta Sonu... 38.029

Enkanto: Sihirli Dünya (4. Hafta)
Hafta Sonu.... 33.075
Toplam... 253.032

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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