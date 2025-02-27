Hasımların son kavgası cinayetle bitti!
Olay, Muğla'da meydana geldi. Muğla'da bir adam otogaleri önünde kaputu açık otomobili incelerken dehşeti yaşadı. Ona doğru yürüyen hasmı kısa bir tartışmanın ardından ateş açtı. Defalarca kurşunlanan adam hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
Giriş: 27.02.2025 - 21:09 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:09
Olay, Muğla'da meydana geldi.
Muğla'da bir adam otogaleri önünde kaputu açık otomobili incelerken dehşeti yaşadı.
Ona doğru yürüyen hasmı kısa bir tartışmanın ardından ateş açtı.
Defalarca kurşunlanan adam hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
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