Güçlü bir bağışıklık sistemi için tüketmeniz gereken besinler nelerdir?
Havaların soğumaya başlaması ve enfeksiyonel hastalıkların da artmasıyla birlikte sağlığınızın en büyük savunması olan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekmektedir. İşte güçlü bir bağışıklık için tüketmeniz gereken besinler...
Bağışıklık sistemi, organlar, hücreler, doku ve proteinlerden oluşan ve vücudu hastalıklara karşı koruyan bir savunma sistemidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler tüketmek ve sağlıklı beslenme önerilerine uymak, sağlığımızı korumak adına atılacak en önemli adımlardan biridir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİREN BESİNLER
1. Turunçgiller
Turunçgillerin çoğu C vitamini bakımından zengindir. Aralarından seçim yapabileceğiniz bu kadar çok çeşit varken, herhangi bir yemeğe bu vitaminden bir miktar eklemek kolaydır.
Popüler turunçgiller şunlardır:
- Greyfurt
- Portakal
- Mandalina
- Limon
2. Çilek, kivi, mango, yaban mersini, ahududu
Çilek, kivi, mango, yaban mersini ve ahududu C vitamini bakımından zengin meyvelerdir. C vitamini ile birlikte resveratrol gibi polifenolleri de barındıran bu meyveler aynı zamanda bağışıklık sistemi fonksiyonunun güçlendirilmesine de yardımcı olan antiviral ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.
3. Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, içeriğindeki allisin sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki yapar. Sarımsak tüketimi bu sayede grip ve soğuk algınlığına karşı da koruyucudur.
4. Zerdeçal
Zerdeçalın içindeki etken madde, güçlü bir antiinflamatuar, bağışıklık güçlendirici ve antiviral özelliklere sahip olan kurkumindir. Kurkumin, bağışıklık hücrelerinin işleyişini artırmaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
5. Ispanak
Ispanak sadece C vitamini açısından zengin olduğu için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artırabilecek çok sayıda antioksidan ve beta-karoten içerir.
6. Badem
Soğuk algınlığını önlemek ve soğuk algınlığıyla mücadele etmek söz konusu olduğunda, E vitamini C vitamininin gerisinde kalır. Ancak bu güçlü antioksidan sağlıklı bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır.
7. Yoğurt
Güçlü bir probiyotik olan yoğurt da bağışıklık sistemini açısından faydalı bir besindir. Probiyotik etkisinin dışında D vitamini kaynağı da olan yoğurdun düzenli tüketimi de bağışıklık sistemine olumlu etkiler sunar.
8. Balık
Omega-3’ün bilinen en güçlü kaynaklarından biri olan balık tüketimi de antiinflamatuar etki yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
9. Zencefil
C vitamini, magnezyum ve potasyum başta olmak üzere birçok sağlıklı bileşeni içinde barındıran zencefilin antiinflamatuar ve antioksidan etkisi söz konusudur. Bu etkiler zencefili bağışıklık güçlendirici bir besin yapar.
10. Brokoli
Brokoli vitamin ve minerallerle doludur. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra lif ve diğer birçok antioksidanla dolu olan brokoli, tabağınıza koyabileceğiniz en sağlıklı ve en iyi bağışıklık güçlendirici sebzelerden biridir.
Hangi besinlerden uzak durmalıyız?
Aşağıdaki gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak ya da az miktarda tüketmeye özen göstermek de güçlü bağışıklık sistemi için önemlidir.
- Rafine şeker içeren yiyecekler,
- Trans yağlar (kızartmalar, fast-food, hazır pasta vb.),
- İşlenmiş paketli gıdalar (çikolata, cips gibi paketli atıştırmalıklar),
- İşlenmiş etler (salam, sosis vb.)
- Gluten içeren gıdalar (buğday unu, pide, lavaş, ekmek)