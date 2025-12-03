Hastanede anjiyo oldu dönüş yolunda can verdi!

Kilis'te kaza, dün öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı hafifi ticari araç ile M.V.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

DHA'daki habere göre kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.V.B. ile araçlardaki H.K, G.B, A.Ş. ve Şehmus Bülbül ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Bülbül, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şehmus Bülbül'ün cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

KAZA ANJİYO DÖNÜŞÜ YAŞANDI

Öte yandan, Bülbül'ün hastanede anjiyo olduktan sonra dönüş yolunda kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.