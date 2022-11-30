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Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

Tüm dünyada sağlık çalışanları tarafından kullanılan lateks eldivenlerin bulunuş hikâyesi çok şaşırtıcı ve romantik. Her şey, bir doktorun itiraf edemediği aşkıyla başlıyor. O aşk, tıpta devrim yaratan bir buluşun ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte, kalpleri ısıtacak bir öykü...

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  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Sağlık çalışanlarının beyaz eldiven giydiğini biliyoruz. Bu zamana kadar bunun sadece gerekli olduğu için giyildiğini düşünmüş olabilirsiniz. Aslında öyle, ancak bu eldivenlerin asıl çıkış kaynağı hijyen kaygısı değil, çaresiz bir doktorun aşkı!

    Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin nasıl bulunduğuna dair ilginç bir rivayet bulunuyor. 
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    1852 ile 1922 yılları arasında yaşayan ünlü cerrah Dr. Williams S.Halsted; Amerika'da cerrahinin babası olarak bilinir.

    Baltimore’da görev yapan doktor, ameliyatlarını “Halsted ameliyatlarını bitirinceye kadar hasta taburcu olur” şeklinde alaylı cümlelere maruz kalacak kadar uzun tutmasıyla meşhurdur.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Ancak, Williams'ın uzun ameliyatlarının sırrı çok başkaydı! Gönlünü hemşire Caroline'a kaptıran ama bir o kadar da çekingen olan doktor, sevdiği kadını yalnızca ameliyat sırasında görebiliyordu.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Ona duygularını açamasa da onunla ameliyat sırasında vakit geçirmek elinden gelen tek şeydi. Ancak zamanla Williams, Caroline'ın elinde oluşmaya başlayan kızarıklıkları fark etti.

    Bu kızarıklıklar, ameliyat malzemelerinin üzerinde olan bir solüsyondan kaynaklanıyordu. Caroline'ın elindeki izler giderek daha da artınca, hemşire ameliyatlara girmemeye başladı.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Bunun üzerine oldukça üzülen cerrah, yanlışlıkla tıpa yeni bir soluk getirdi. Doktor, şehirdeki bir plastikçeye gidip, durumu anlattı ve ondan özel bir eldiven yapmasını istedi.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Bu istek, önce ilginç olarak nitelendirilse de doktor istediğini aldı. Caroline, her ameliyat öncesi ellerini solüsyondan korumak için bu eldivenleri giydi. Dr. Williams başarılarının yanı sıra, aşkından güç alarak bulduğu bir yöntemle bir devrim yarattı.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Dr. Williams'ın çabası boşa gitmedi. O ve hemşire Caroline 1900 yılında evlendi ve ikisi de 2 ay aralıkla 1922 yılında hayatlarını kaybedene dek evli kaldılar.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Bu, günümüz için çok basit bir şey gibi gözükse de aslında gerçekler çok farklı.

    Dr. Williams'ın önerisine kadar hastanelerde plastik eldiven kullanılmıyordu. Ameliyatlar çıplak elle yapılıyor ve bu da birçok sağlık sorununun yaşanmasına sebep oluyordu.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Hatta, tarihteki ilk maske de çok sonra kullanılmaya başlandı. İlk maske, 1896 yılında Polonyalı Dr. Jan Mikulicz tarafından kullanıldı.

    Tabii ki her iki malzemenin de dünyada yaygınlaşması birkaç yılı buldu. Ancak yaygınlaştıktan sonra hijyen konusunda devasa bir fark yarattılar.
  • Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

    Yazıyı bitirmeden küçük bir bilgi verelim; Dr. Williams'ın plastik eldivenlerini yapan firmanın bugün lastik firması olarak tanıdığımız Good Year olduğu rivayet ediliyor. 

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