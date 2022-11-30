Hastanelerde kullanılan lateks eldivenlerin romantik öyküsü! Her şey platonik bir aşkla başlıyor...

Bu, günümüz için çok basit bir şey gibi gözükse de aslında gerçekler çok farklı.

Dr. Williams'ın önerisine kadar hastanelerde plastik eldiven kullanılmıyordu. Ameliyatlar çıplak elle yapılıyor ve bu da birçok sağlık sorununun yaşanmasına sebep oluyordu.