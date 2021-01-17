DHA

Ambarlı Mahallesi´ndeki Aşık Veysel Sokak´ta bulunan 4 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli oldukları belirtilen bir ailenin fertleri saat 20.00 sıralarında mangalda et pişirmeye başladı. Kısa süre sonra alev alan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatının tutuşmasına neden oldu.

Binanın çatısı kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye araçları kısa sürede mahalleye ulaşırken ekipler otomobil ve hafif ticari araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle manevra yapmakta zorlandı. İtfaiye araçlarının sirenleri çalınarak bu otomobillerin sürücülerinin gelerek yolu açması düşünüldü.

ARAÇLAR İNSAN GÜCÜYLE KALDIRILDI

Alevler giderek tüm çatıyı kaplamaya başlarken sürücülerin bir türlü gelmediğini gören çevrede oturanlar vatandaşlar, otomobil ve hafif ticari araçları kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. Gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de plakalardan araç sürücülerine ulaşmak istedi.

DHA'nın haberine göre; araçların insan gücü ile kaldırılarak kenara alınmasından sonra itfaiye araçları binaya ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü.