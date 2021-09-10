Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kumsal boyunca temizleme çalışması gerçekleştirdi.Ekiplerin temizlik çalışmaları gün boyu devam edecek.Geçen hafta Suriye'den kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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