Balık baykuşunun geceleri yengeç, balık ve kurbağa ile beslendiğini ve gündüzleri akarsu kenarlarında dinlendiğini aktaran Atahan, "Bu tür kentimizde görülen 370'inci tür olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de 3-4 lokasyonda görülen kuşun Hatay'da görülmesi sevindirici bir gelişme. Ülkemizin en nadir baykuş türü ve yine ülkemizde nesli kritik seviyede, tehlike altında." diye konuştu.
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