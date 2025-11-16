Habertürk
        Hatay'da polise mukavemet gösteren 6 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Giriş: 16.11.2025 - 02:23 Güncelleme: 16.11.2025 - 02:23
        Olay, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

        Yol kontrolü yapan polisler, şüphelendikleri S.Y.’nin aracını durdurarak incelemek istedi. İnceleme sırasında polise mukavemet gösterdiği öne sürülen S.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığını duyan yakınları, emniyete gelerek ekiplere zorluk çıkardı.

        Uyarılara aldırmayıp, mukavemet gösteren S.Y.'nin yakınları Ö.Y., S.Y., U.Y., Ş.Y. ve Ş.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

