Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İddiaya göre, Deniz Mahallesi'ndeki eğitim gördüğü özel bir kreşten çıkan Tuna Miçooğulları (3), kreşin yan tarafında bulunan sulama kanalına düştü.
Tuna Miçooğulları'nın suda çırpındığını gören vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarttı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Miçooğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.