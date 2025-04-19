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        Haberler Gündem Hatay'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Hatay'da zincirleme kaza: 2 yaralı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:17 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:17
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        Hatay'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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        İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, D.Ç. idaresindeki cip, M.Ü'nün kullandığı hafif ticari araç ve E.S.Ö. yönetimindeki pikap çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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