Hatay'daki ofisten sahte e-imza ürettiler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek sahte belge düzenlediği iddia edilen e-İmza suç örgütüne yönelik 1'i elebaşı, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 123 zanlı hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün faaliyetleri ve hiyerarşik yapısı ortaya konuldu.

DHA'nın haberine göre iddianamede, örgütün elebaşının "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu, üyelerinin Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Ayhan Ateş, Enver Yılmaz, Halil Erkoç, Mıhyeddin Yakışır, Aydın Üstün, Yalçın Maraşlı, Gülseren Üstün, Yelda Boğa, Ali Çiçekli, Taner Dağhan, Yaren Özkarakaş (Akşit), Fuat Tanış Arslan, Oğuz Deniz, Oğuzhan Ercan, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir olduğu, diğer 104 sanığın ise örgütün usulsüz işlemleriyle mesleki eğitim sertifikası aldığı belirtildi.

Örgütün, kamu yöneticilerinin bilgi ve rızaları dışında kimlik bilgilerinin yer aldığı sahte kimlik ve sürücü belgelerini kullanarak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından usulsüz elektronik imza çıkardığına işaret edilen iddianamede, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bir firmanın Hatay ofisi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki 4 kamu görevlisinin elektronik imzalarının sahte olarak üretildiği, bunlarla kurum sistemlerine girilerek hukuka aykırı şekilde veri değişikliği yapıldığı kaydedildi.

Üretilen elektronik imzalarla bazı sanıkların direksiyon sınavlarına ilişkin sistemde hukuka aykırı değişiklikler yapıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, birçok kişinin sürücü belgesinin Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinde "e-sınavdan başarısız" durumundayken, önce "uygulama sınav aşamasında", sonra da "sertifika almaya hak kazandı" durumuna getirildiği ifade edildi.

İddianamede, yer alan başka bir yasa dışı işlemde ise bir sanığın "e-sınav hakkı doldu" durumunda iken, şüpheli işlemler ile arka arkaya "uygulama sınav aşamasında", "e-sınav aşamasında", "ikinci direksiyon aşamasında" ve "teorik sınav aşamasında" gibi farklı statülere getirildiği tespiti yapıldı.

Usulsüz işlemlerle mesleki eğitim sertifikası düzenlenen bazı sanıkların, kendilerine ait e-devlet hesabından ilgili işlemlere dair sorgulama yaptığı belirtilen iddianamede, sanıkların, örgüt üyeleri tarafından hazırlanan sahte belgelerden haberdar oldukları vurgulandı.

"KADİROĞLU, ÖRGÜTÜ BİR HİYERARŞİ İÇİNDE YÖNLENDİRDİ"

Sanıkların, Kadiroğlu'nun yönetiminde suç işlemek amacıyla bir araya geldiklerine işaret edilen iddianamede, örgütün, e-İmzaların sahtesini üretme ve kullanma amacıyla gerekli araç ve gerece sahip olduğu, ele geçirilen kart basım makineleri ve gerçek kimlikleri gizlemek için kullanılan sahte GSM hatlarının suçun işlenmesi için yeterli olduğu kaydedildi.