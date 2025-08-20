Habertürk
        Hatay haberleri: 9 aylık Miran'a battaniyeli defin | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        9 aylık Miran'a battaniyeli defin!

        Hatay'da alkollü ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullanan 16 yaşındaki sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 aylık Miran bebek, son yolculuğuna uğurlandı. Bebeğin dayısı Mustafa Bilgin, kazanın düğün dönüşü yaşandığını ve yeğenini battaniyesiyle defnettiklerini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 11:25 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:25
        Hatay'da, geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.B. (16) idaresindeki motosiklet, yol kenarında yürüyen Fatma Nur B. (18), Emine B. (55), Miraç Y. (3) ve bebek arabasında bulunan 9 aylık Miran Y.'ye çarptı.

        MİRAN BEBEK KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle yaralanan 4 kişi ile motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Miran bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan kontrollerde sürücü E.B.'nin ise 0.67 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

        "YEĞENİMİ BATTANİYESİ İLE DEFNETTİK"

        9 aylık Miran, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde bulunan Konacık Mezarlığı'na battaniyesine sarılı şekilde defnedildi. Dayı Mustafa Bilgin, yeğeninin mezarı başında dua ederek su döktü. Bilgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

        "SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

        "Ben o sırada Alanya'daydım, çalışıyordum. Haberi duyunca hemen geldim. Yakınlarımızın düğününe gitmişlerdi, oradan dönerken bu kaza olmuş. Sürücü alkollüydü. Yeğenim Miran'a çok düşkündüm. Haberi alınca şok oldum.

        Bebeğin annesi otelde çalışıyordu, ona haberi sonradan verdiler. Ambulansla hastaneye götürüldü, kalbi iki kere durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşimin ayağı kırıldı, annemin de ayaklarında morluk var. Yeğenim Miran'ı battaniyesiyle defnettik. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi."

        #Hatay
        #Son dakika haberler
