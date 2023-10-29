Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 08:27 Güncelleme: 29.10.2023 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde, çarpıştıktan sonra şarampole devrilen iki otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        K.E. idaresindeki 31 AEM 975 plakalı otomobil ile B.D. yönetimindeki 34 JP 5052 plakalı otomobil, Atik Mahallesi Balakan mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hızla savrulan iki otomobil, şarampole devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde

        Benzer Haberler

        Hatay'da evinde tarihi eser, silah ve mühimmat bulunan zanlı tutuklandı
        Hatay'da evinde tarihi eser, silah ve mühimmat bulunan zanlı tutuklandı
        Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor
        Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 kişi zeybek oyn...
        Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 kişi zeybek oyn...
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi
        Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü