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        Hatay'da otomobilden eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobilde çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:52
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        Hatay'da otomobilden eve sıçrayan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobilde çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Konacık Mahallesi'nde evin önünde park halindeki S.M'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yanan otomobildeki alevler yakınındaki eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobil ve evdeki yangın söndürüldü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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