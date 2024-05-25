Hatay'da otomobilden eve sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobil ve evdeki yangın söndürüldü.

Konacık Mahallesi'nde evin önünde park halindeki S.M'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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