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        Hatay'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi, denizde hortum çıktı

        HATAY'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde etkili olan yağış ve aşırı rüzgar, hayatı felç etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:15
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        Hatay'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi, denizde hortum çıktı
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        HATAY'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde etkili olan yağış ve aşırı rüzgar, hayatı felç etti. Samandağ açıklarında hortum çıktı.

        Dün akşam başlayan ve gece aralıklarla devam eden yağış, Samandağ ve İskenderun ilçelerinde yaşamı, olumsuz yönde etkiledi. Samandağ'ın Çevlik Sahili açıklarında çıkan hortum, bölgedekilere tedirginlik yaşatırken, dağdan gelen sel suları ise yollara zarar verdi. İskenderun'da da yağmur suyu yüzünden araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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