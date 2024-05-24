Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı

İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda yürürken kelepçe buldu. Kelepçeyi arızalı olabileceğini düşünerek koluna takan kişi, yanlışlıkla kilitledi. Üzerinde anahtar olmayan kelepçe, çıkartılamadı. Evine dönen kişi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kelepçeyi keserek çıkardı. Kelepçenin kime ait olduğu ise bilinmiyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Vatandaşın bileğinde kilitlenen kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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