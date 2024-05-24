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        Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu kelepçeyi bileğine taktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 24.05.2024 - 20:05
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        Yolda bulup bileğine taktığı kelepçeyi itfaiye çıkardı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu kelepçeyi bileğine taktı. Vatandaşın bileğinde kilitlenen kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 

        İskenderun ilçesinde bir kişi, yolda yürürken kelepçe buldu. Kelepçeyi arızalı olabileceğini düşünerek koluna takan kişi, yanlışlıkla kilitledi. Üzerinde anahtar olmayan kelepçe, çıkartılamadı. Evine dönen kişi, itfaiyeye ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kelepçeyi keserek çıkardı. Kelepçenin kime ait olduğu ise bilinmiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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