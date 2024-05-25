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        Depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:36
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        Depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

        İskenderun Teknik Üniversitesince (İSTE) Haziran 2023'te açılması planlanan su altı müzesi ve ender türlerin bulunduğu bazı mumyalanmış balıklar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldı.

        Depremler nedeniyle açılışı ertelenen müzede, geçen sürede gerekli onarım çalışmaları yapıldı.

        Tüm hazırlıkların tamamlandığı müzenin 27 Mayıs'ta açılışı gerçekleştirilecek.

        Müzede, 8 Ocak 2016'da İskenderun Limanı'nda kıyıya vuran nesli tükenme tehlikesi altındaki dünyanın en uzun ikinci balinası olarak bilinen uzun balina ile 2022'nin Mart ayında Arsuz ilçesinde ölü bulunan boz yunus da arasında olduğu 500 parça yer alıyor.

        İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, müzede 10 yıllık çalışmayla toplanan balık ve balina iskeletiyle mumyaların bulunduğunu söyledi.

        Müzede ziyaretçilere eşsiz su altı deneyiminin yaşatılacağını belirten Turan, "Bu su altı müzesi kapsadığı koleksiyon anlamında, tüm Akdeniz'de ilk müze olma özelliği taşıyor. Müze, özellikle su altının, çevrenin, deniz ortamın, insanlara tanıtılması anlamında çok önemlidir." dedi.

        Turan, müzede deniz kaplumbağası, bazı köpek balıklarının da yer aldığı 500 parçanın yer aldığını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle müzedeki bazı ender türlerin de zarar gördüğünü vurgulayan Turan, kurtarabildiklerinin gerekli onarımını yaparak sergilenecek hale getirdiklerini kaydetti.

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