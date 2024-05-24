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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:20
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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
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        Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki 31 AEF 356 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi.

        Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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