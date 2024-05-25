Hatay'daki kazada ölen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, Suriye'ye gönderildi

HATAY’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, toprağa verilmek üzere ülkeleri Suriye’ye gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Reyhanlı- Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İsa Şahinoğlu yönetimindeki KKTC plakalı otomobil, İbrahim Hayik yönetimindeki 31 AEF 356 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden İsa Şahinoğlu ile diğer otomobildeki Suriyeli Reyan Halik, çocukları Yaman Hayik, Cumane Hayik ile Abdulrahman Hyia'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Hayik ise götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.