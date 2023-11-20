Dörtyol'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, oluşturulan uygulama noktalarında araçlar arandı.

Ekiplerin durdurdukları şüphelilerin üst aramasını da yaptığı kontrollerde, bu kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.