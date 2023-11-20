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        Dörtyol'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:42
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        Dörtyol'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
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        Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, oluşturulan uygulama noktalarında araçlar arandı.

        Ekiplerin durdurdukları şüphelilerin üst aramasını da yaptığı kontrollerde, bu kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı.

        Denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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