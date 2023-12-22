Hatay'da 1306 makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1306 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1306 makaron ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.

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