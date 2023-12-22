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        Hatay'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:14
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        Hatay'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        İlk Kurşun İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla şiir okudu.

        Etkinlikte, Filistin bayrağı renklerinde balonlar dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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