Hatay'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İlk Kurşun İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla şiir okudu.

Etkinlikte, Filistin bayrağı renklerinde balonlar dağıtıldı.

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