Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Özerli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, Sanayi Mahallesi'ndeki 2 iş yeri ile 2 depoda arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 21 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 560 doldurulmuş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 76 kilogram nargile tütünü ve 22 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis, M.A.Ö, M.M, H.M. ve U.M'yi gözaltına aldı.