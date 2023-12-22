Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Özerli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, Sanayi Mahallesi'ndeki 2 iş yeri ile 2 depoda arama yaptı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 21 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 560 doldurulmuş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 76 kilogram nargile tütünü ve 22 kilogram tütün ele geçirildi.
Polis, M.A.Ö, M.M, H.M. ve U.M'yi gözaltına aldı.
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