Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Belen ve Dörtyol ilçesindeki iki otomobilde arama yaptı.
Araçlarda, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili, T.Ç, M.K, D.D, R.B, H.U, Y.T. ve M.C.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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