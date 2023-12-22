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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:15
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Belen ve Dörtyol ilçesindeki iki otomobilde arama yaptı.

        Araçlarda, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

        Olayla ilgili, T.Ç, M.K, D.D, R.B, H.U, Y.T. ve M.C.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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