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        İskenderun'da az hasarlı camiler onarımlarının ardından cemaatine kavuştu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan 52 cami gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:26
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        İskenderun'da az hasarlı camiler onarımlarının ardından cemaatine kavuştu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde az hasar alan 52 cami gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçede bulunan 127 caminin 7'si yıkıldı, 6'sı ağır, 6’sı da orta hasar alırken 52 cami de az hasar gördü.

        Kentte az hasarlı camiler Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yapılan onarımların ardından cemaatine kavuştu.

        İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, AA muhabirine, az hasarlı camilerin onarımlarının ardından kentte ağır hasarlı 7 caminin yıkıldığını ve yerlerine yenilerinin yapımına başlandığını söyledi.

        Yapımlarına başlanan camileri en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını belirten Avcı, şöyle devam etti:

        "Yıkımı yapılan camilerimizden bir tanesini aynı yerine bir hayırsever vatandaşımız yaptırdı. Bir tanesi şu anda inşaat halinde. Ramazan ayına yetişmesi planlanıyor. İki tanesinin ise ön hazırlık proje çalışmaları yapılmakta. Onları da inşallah hayırsever vatandaşlarımız yaptıracaklar. 3 camimiz ile ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığımız çalışmalarını yapmakta. Bu durumda baktığımızda 7 camimiz yapılacak Allah'ın izniyle."

        Avcı, camilerin yapımında katkısı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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