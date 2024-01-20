Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sis görüş mesafesini düşürdü

        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sis görüş mesafesini düşürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Antakya, Defne, Kırıkhan, Belen, Hassa ve Kumlu ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Karne gününde kahreden ölüm!
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Asi Nehri'nde ceset bulundu; son bir haftada bulunan ceset sayısı 3'e çıktı
        Asi Nehri'nde ceset bulundu; son bir haftada bulunan ceset sayısı 3'e çıktı
        Hatay'da tahliye kanalında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da tahliye kanalında erkek cesedi bulundu
        Hatay'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Hatay'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2's...
        Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 2's...
        Balık avlarken kalp krizi geçirip öldü
        Balık avlarken kalp krizi geçirip öldü
        Hatay'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Hatay'da teröre tepki Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi