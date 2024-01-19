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        Hatay'da tahliye kanalında erkek cesedi bulundu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tahliye kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:55
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        Hatay'da tahliye kanalında erkek cesedi bulundu
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tahliye kanalında erkek cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri tahliye kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhsar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri tahliye kanalına girerek cesedi çıkardı.

        Bir erkeğe ait olan ceset, kimliğinin tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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