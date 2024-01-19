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        Asi Nehri'nde ceset bulundu; son bir haftada bulunan ceset sayısı 3'e çıktı

        HATAY'da, Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin kıyıya çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:10
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        Asi Nehri'nde ceset bulundu; son bir haftada bulunan ceset sayısı 3'e çıktı
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        HATAY'da, Asi Nehri tahliye kanalında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin kıyıya çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Son bir hafta içerisinde ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi.

        Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin tahliye kanalında gezintiye çıkan bir kişi, suda ceset olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, morga kaldırıldı.

        Öte yandan, son bir haftada ilçedeki sulama kanalında bulunan ceset sayısı 3'e yükseldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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