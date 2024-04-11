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        İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:23
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        İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        İskenderun Kaymakamlığınca hizmet binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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