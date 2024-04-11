İskenderun'da bayramlaşma programı düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
İskenderun Kaymakamlığınca hizmet binasında bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.
Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de katıldı.
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