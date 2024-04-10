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        Sağlık Bakanı Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:50
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        Sağlık Bakanı Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

        Aileyle sohbet eden Koca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Koca, daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, personelle bayramlaştı.

        Bakan Koca'ya ziyaretlerinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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