Sağlık Bakanı Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Bakan Koca'ya ziyaretlerinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

Koca, daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

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