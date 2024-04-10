Sağlık Bakanı Koca Hatay'daki hastanelerde tedavi görenleri ziyaret etti

Koca, tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.

Daha sonra 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunan Koca, sohbet ettiği hastalar ve çalışanlarla bayramlaştı.

Koca, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapımına başlanan ve 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaret ettiği hastanelerde sağlık çalışanları ve tedavi görenlerle bayramlaştı.

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