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        Sağlık Bakanı Koca Hatay'daki hastanelerde tedavi görenleri ziyaret etti

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaret ettiği hastanelerde sağlık çalışanları ve tedavi görenlerle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:37
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        Sağlık Bakanı Koca Hatay'daki hastanelerde tedavi görenleri ziyaret etti
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaret ettiği hastanelerde sağlık çalışanları ve tedavi görenlerle bayramlaştı.

        Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapımına başlanan ve 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Tedavi gören vatandaşlarla görüşen Koca, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

        Koca, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Daha sonra 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunan Koca, sohbet ettiği hastalar ve çalışanlarla bayramlaştı.

        Koca, tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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