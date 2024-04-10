Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da mezarlık ziyareti sonrası konuştu:

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle yaşanan acıları azaltmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da mezarlık ziyareti sonrası konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle yaşanan acıları azaltmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

        Bakan Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Mezarlara karanfil bırakan ve dua okuyan Koca, buradaki vatandaşlarla görüştü, çocuklarla sohbet etti.

        Koca, ziyaretin ardından gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketini unutmanın söz konusu olmadığını söyledi.

        Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, şöyle konuştu:

        "Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb'im, benzer felaketleri milletimize ve insanlığa göstermesin."

        Ziyarette Bakan Koca'ya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
        Bayramda aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Siyahi şüpheliye 41 saniyede 96 kurşun
        Siyahi şüpheliye 41 saniyede 96 kurşun
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        6 gol var, kazanan yok!
        6 gol var, kazanan yok!
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakanı Koca, bayram namazını Hatay'da kıldı
        Sağlık Bakanı Koca, bayram namazını Hatay'da kıldı
        Hatay'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda hüzün
        Hatay'da Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda hüzün
        Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklara hüzünlü ziy...
        Depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklara hüzünlü ziy...
        Hataylı depremzedeler, köy tipi konutlarında ilk bayramlarına giriyor
        Hataylı depremzedeler, köy tipi konutlarında ilk bayramlarına giriyor
        Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı
        Hatay'da ramazan ayının son teravih namazı kılındı
        Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı