Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da mezarlık ziyareti sonrası konuştu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle yaşanan acıları azaltmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Bakan Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla merkez Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Mezarlara karanfil bırakan ve dua okuyan Koca, buradaki vatandaşlarla görüştü, çocuklarla sohbet etti.

Koca, ziyaretin ardından gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketini unutmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Koca, şöyle konuştu:

"Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb'im, benzer felaketleri milletimize ve insanlığa göstermesin."

Ziyarette Bakan Koca'ya, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar da eşlik etti.